Sicilia, coronavirus: 1.461 nuovi casi e 36 morti

Sono 1.461 i nuovi casi di Coronavirus in SICILIA, 39 in piu’ di quelli fatti registrare ieri, quando furono 1.422, anche se bisogna tener conto dell’aumento dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (8.151 contro i 7.416 di ieri). Sono invece 36 le vittime di oggi sull’Isola, con il totale delle persone scomparse a causa del Covid-19 che salgono a quota 932.

E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanita’ sul Coronavirus. Il totale degli attualmente positivi in SICILIA e’ di 29.765 persone, delle quali 28.040 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei ricoverati sale a 1.501, 25 pazienti in piu’ di ieri, dei quali 224 in terapia intensiva, esattamente 7 in piu’ rispetto a 24 ore fa.