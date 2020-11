Sicilia, Caritas ed Ergon donano 200 computer a studenti in difficoltà

Ieri sono stati donati 200 PC portatili dall’azienda Ergon alle Caritas della Sicilia, per sostenere i giovani studenti siciliani con difficoltà economiche nella didattica a distanza.

A ricevere la consegna il direttore Giuseppe Paruzzo in qualità di delegato regionale della Caritas.

L’azienda Ergon nella persona di Concetta Lo Magno in alleanza con la Caritas, grazie all’importante sinergia con il direttore della Caritas Ragusa Domenico Leggio, con questa donazione ha contribuito con un gesto concreto all’accesso all’educazione e alla cultura dei giovani siciliani.

La pandemia non ha colpito tutti allo stesso modo. I poveri sono ancora più poveri, le famiglie più bisognose lo sono ancor di più. E tanti bambini che oggi sono costretti a studiare a casa con la didattica a distanza, non hanno i mezzi adatti a poterlo fare. Questo regalo offerto da Ergon ci permetterà di fare del bene a molte famiglie siciliane.

Non smetteremo mai di ringraziare per le donazioni che riceviamo, dal cibo ai PC portatili, formano una rete di solidarietà che cerca di afferrare i disagi delle persone, provando a non lasciare indietro nessuno.