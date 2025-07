Caltanissetta. Svolta Conferenza dei capigruppo urgente sull’Antenna Rai

Nel corso della mattina di oggi, martedì 22 luglio, presso la Sala Sturzo del Palazzo Municipale, si è tenuta una Conferenza dei capigruppo convocata con urgenza dal Presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti per discutere dei recenti aggiornamenti in merito alla vicenda dell’Antenna Rai di Caltanissetta.

Presenti alla seduta odierna il Sindaco Walter Tesauro e l’Avvocatura del Comune, rappresentata dall’Avv. Daniela Sollima, che hanno relazionato sull’ordinanza del TAR del 18 luglio 2025 con la quale è stata respinta la domanda cautelate proposta dall’Ente, a cui ha fatto seguito la comunicazione pervenuta ieri da Rai Way inerente alla ripresa dei lavori per la demolizione della torre strallata, che dovrebbe avvenire intorno alle 16:00 di mercoledì 23 luglio.

La Conferenza si è riunita con urgenza al fine di comprendere eventuali spazi di manovra rispetto alla demolizione e nello specifico per analizzare la possibilità di impugnare il provvedimento del TAR e appellarsi al CGA, massimo organo della giustizia amministrativa operante in Sicilia.

Come illustrato nel dettaglio dall’Avv. Sollima e convenuto dall’intera adunanza, però, non ci sono gli estremi né i tempi tecnici per formulare un ricorso tale da sospendere l’attività di demolizione predisposta già da questa mattina da Rai Way.

Appurata la mancanza di condizioni oggettive per preservare la struttura, la Conferenza dei Capigruppo ha richiesto con forza all’Amministrazione di attivarsi immediatamente per avviare tutte le azioni necessarie affinché la città di Caltanissetta possa ottenere un ristoro da questa vicenda, che ha sottratto alla comunità un bene identitario.

L’ordinanza del TAR, infatti, sebbene indichi come priorità la tutela dell’incolumità pubblica, non più garantita a causa dalla mancata manutenzione negli anni da parte della società proprietaria dell’infrastruttura, riconosce allo stesso tempo la rilevanza storico-antropologica e tecnico-scientifica dell’opera.

Il Presidente del Consiglio, Gianluca Bruzzaniti, ha riassunto le intenzioni unanimi della Conferenza dei capigruppo: “È bene sottolineare che si tratta di una vicenda che possiede un’elevata connotazione sociale, che riguarda indistintamente tutti coloro che hanno a cuore Caltanissetta e la sua storia. Pertanto, il Consiglio comunale e l’intera Amministrazione hanno il dovere di porre in essere ogni azione utile affinché non venga meno il ricordo di una parte importante della nostra città, anche attraverso la fruibilità dell’area da parte dei cittadini. Chiediamo a gran voce all’Amministrazione comunale di agire in questo senso per restituire alla nostra comunità un adeguato ristoro, così da pianificare progetti idonei a valorizzare il Parco Antenna e il patrimonio culturale che ne deriva”.

Il Sindaco, Walter Tesauro, ha condiviso le considerazioni dei consiglieri e ha confermato che i recenti sviluppi non argineranno l’impegno della Giunta, teso a restituire alla collettività una traccia importante del bene.

Il primo cittadino nisseno, inoltre, ha dichiarato che le trattative con Rai Way sono già in corso e si è reso disponibile per informare prontamente l’adunanza riguardo allo stesso argomento in occasione delle prossime Conferenze dei capigruppo.

Presenti alla seduta odierna anche i consiglieri Felice Dierna, Carlo Vagginelli, Alessandra Longo, Federica Scalia, Marcello Mirisola, Vincenzo Piscopo, Giancarlo Cancelleri, Federica Scalia e Salvatore Mazza.