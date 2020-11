San Cataldo. Sospensione temporanea del mercato settimane dal 30 novembre al 7 dicembre.

SAN CATALDO. Niente mercato settimanale oggi a San Cataldo. Lo ha disposto, tramite propria ordinanza di sospensione temporanea, la Commissione straordinaria del Comune.

La sospensione temporanea del mercato settimanale avrà decorrenza da oggi 30 Novembre e fino al 7 dicembre e quindi sino a lunedì prossimo. Successivamente, la Commissione deciderà se disporre o meno la revoca della sospensione temporanea del mercato settimanale del lunedì.

La sospensione era stata in precedenza disposta dalla Commissione per via dell’emergenza Covid e dell’esigenza di prevenirne il contagio evitando assembramenti.