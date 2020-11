Rassegna stampa. Caltanissetta, Petitto: “Ora il sindaco deve diffidare l’Asp a ripristinare tutti i servizi sanitari”

«Il sindaco Gambino diffidi i vertici dell’Asp a ripristinare i servizi assistenziali e ospedalieri»: così la consigliera comunale Annalisa Petitto dopo la sospensione dei ricoveri al Presidio ospedaliero Sant’Elia. «In forza di una nota a firma congiunta del direttore generale Alessandro Caltagirone e del direttore sanitario Marcella Santino, sono sospesi i ricoveri e le prestazioni sanitarie che non rientrano tra quelle urgenti, quelle oncologiche e quelle dedicate alle patologie croniche e tutto questo per ottimizzare le risorse umane indispensabili a fronteggiare l’emergenza Covid – dice Annalisa Petitto – Il Sant’Elia, con i suoi reparti accorpati ed in corso di accorpamento è ormai convertito in centro Covid, come se ci si ammalasse o morisse solo di Covid.

Il sindaco non può continuare a tacere né soprassedere a scelte di campo così lesive del diritto alla salute dei nisseni e deve, immediatamente ed ufficialmente, diffidare i vertici dell’Asp affinché si ripristinino tutti i servizi sanitari». Per la Petitto «infermieri e personale sanitario tutto, a cui va la gratitudine incondizionata della città, deve essere potenziato con procedure e selezione di personale a tempo indeterminato e determinato almeno per contratti triennali – Il nuovo reparto Covid dell’ex Rsa, dove sono ricoverati 28 pazienti, fa leva solo su uno o massimo due infermieri nonché su 2 operatori socio sanitari per turno. Sembrerebbe che si stia pensando di aumentare ulteriormente questi posti letto portandoli a 60. Si pensa di ampliare la rianimazione covid con altri 30 posti. Ma con quale personale?

E con quale livello di assistenza ospedaliera?». Per la consigliera comunale del Pd, «intere famiglie di ricoverati Covid sono in isolamento volontario in attesa del tracciamento e dei tamponi che l’Asp dovrebbe fare con urgenza. Il sindaco dia disposizioni urgenti alla Dusty affinché prelevi nei cortili della Rsa cumuli vergognosi di immondizia, le cui foto mi sono state inoltrate da cittadini, che nulla hanno a che vedere con i rifiuti speciali che seguono altra trafila. Ed ancora, le scuole dell’infanzia, elementari e medie, in cui si sono registrati casi di positività, non possono sostenere da sole la sanificazione straordinaria degli interi istituti che continuano a restare aperti perché la didattica, in queste scuole si fa di presenza». (Fonte La Sicilia)