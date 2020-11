Italia, coronavirus: 37.242 nuovi casi e 699 decessi

Sono 37.242 i nuovi casi di CORONAVIRUS registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri l’incremento era di 36.176) a fronte di 238.077 tamponi eseguiti (ieri erano 250.186). I decessi sono 699 (il totale delle vittime arriva a quota 48.569). Nelle ultime 24 ore le terapie intensive registrano 36 pazienti in più per un totale di 3.748. Sono 777.176 gli attualmente positivi (+15.505). Le regioni con un incremento maggiore dei casi giornalieri sono la Lombardia (9.221), seguita da Campania (4.226), Piemonte (3.861), Veneto (3.468), Lazio (2.667) ed Emilia Romagna (2.533). (red)