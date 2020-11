Italia, coronavirus: 32.616 i contagi e 331 i decessi, numeri in calo

Sono 32.616 i nuovi contagiati da Coronavirus, in calo rispetto ai quasi 40mila di ieri, ma a fronte anche di circa 40mila tamponi in meno, come sempre accade la domenica.

Diminuiscono anche i morti, oggi 331 contro i 425 di ieri, mentre resta costante l’aumento dei ricoverati in terapia intensiva, oggi 115 in più. Cresce anche il numero dei ricoverati in ospedale ma non in terapia intensiva, oggi 26.440 in totale contro i 25.109 di ieri.

I guariti di oggi sono 6.183. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 191.144, mentre ieri erano stati 231.673.