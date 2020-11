Diventerà Bellissima: “M5S e PD irresponsabili, governo Musumeci a lavoro per proteggere i siciliani”

“Ora che altre cinque regioni italiane sono passate alla zona arancione e altre stanno per passare, che hanno piu’ da dire Pd e M5S contro il governo Musumeci? Sono smentiti dai fatti. Che figura. La verita’ e’ che la Sicilia ha un presidente e un esecutivo, in testa l’assessore alla Salute, che lavorano senza sosta per proteggere la vita e la salute di tutti noi, a partire dal potenziamento di strutture e tecnologie, senza abbandonare i malati e dimenticare le patologie no Covid. La nostra Regione senza risparmiarsi, a partire dal suo personale medico e sanitario, sta facendo il massimo di fronte agli sviluppi della pandemia. Gli unici a fingere di non saperlo sono i soliti oppositori locali, ascari del governo Conte: i siciliani meritano un’opposizione di ben altro livello e responsabilita'”. È quanto dichiarano i nove coordinatori provinciali di Diventera’ bellissima, Giuseppe Alfano (Ragusa), Francesca Catalano (Catania), Giulia Ferro (Trapani), Giosue’ Giardina (Messina), Gaspare Marrone (Agrigento), Paolo Mattina (Caltanissetta), Lorena Pignato (Enna), Carmelo Pisano (Siracusa) e Angelo Pizzuto (Palermo).