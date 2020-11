Covid, Musumeci smonta le bugie: “In Sicilia il sistema regge, no polemiche”

“I dati confermano una tendenza che registriamo ormai da oltre una settimana in Sicilia. Ma non c’e’ tempo per sentirsi risollevati: si corre e basta!”. Cosi’ il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci al quotidiano La Sicilia, sull’ultimo report dell’Istituto superiore della sanita’ che include l’isola tra le cinque regioni con l’indice Rt sotto la soglia di 1.5, anche se e’ ancora classificata a ‘rischio alto’ e per questo e’ zona ‘arancione’. Il governatore ribadisce che la Sicilia “non meritava una differenziazione che e’ apparsa alla pubblica opinione discriminatoria, almeno rispetto a molte altre regioni”.

Ma, sottolinea, “non voglio polemizzare, e’ acqua passata ormai”. “Peraltro – evidenzia Musumeci – i fatti di questi giorni stanno confermando i nostri dubbi. E fa piacere che sia apprezzata la correttezza e la precisione dei dati da noi trasmessi. Ora guardiamo avanti”. Il governatore della Sicilia ritiene “una contraddizione essere noi sotto soglia nel rapporto tamponi/contagi, rispetto a numerose altre regioni italiane, ed essere poi considerati “a rischio alto”. “Il sistema sanitario siciliano – osserva – e’ quello sulla cui tenuta, a marzo scorso, nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Eppure abbiamo superato benissimo la prima fase della pandemia, per l’impegno di tutto il personale e dei volontari, e per un piano del governo regionale sano, puntuale ed efficace, curato assieme all’assessore Ruggero Razza, al quale va la mia rinnovata e convinta fiducia”.

Ma qualcosa secondo Musumeci e’ cambiata: “Nella prima fase la gente ha avuto paura del virus e ha rispettato le norme di comportamento, oggi non e’ piu’ cosi’ e le immagini delle nostre citta’ lo dimostrano”. Per questo, chiosa il presidente della Regione, “serve una nuova consapevolezza diffusa, senza la quale tutto diventera’ molto piu’ difficile. Ma ho fiducia nel buon senso dei siciliani. Anche perche’ senza responsabilita’ collettiva non basterebbero in Sicilia centomila posti letto e un esercito di rianimatori”.