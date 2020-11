Covid, Meloni: “Conte ci ignora, ma avevamo ragione”

“Al presidente del Consiglio chiedo ancora una volta di prendere in considerazione le nostre proposte, finora ignorate e di smetterla di guardare la curva dei sondaggi e iniziare a pensare a quella dei contagi per evitare guai peggiori all’Italia”. E’ l’appello che Giorgia Meloni lancia dalle colonne dell’Avvenire dove in una intervista, avverte che il lockdown che “sta arrivando” si sarebbe potuto evitare “se d’estate il governo si fosse occupato di allestire contromisure per la prevedibile seconda ondata”. “Mentre noi parlavamo di Covid loro ci davano degli irresponsabili e discettavano di leggi elettorali”.

“Abbiamo avanzato centinaia di proposte, tutte scartate dalla maggioranza” lamenta Meloni, “Nell’unica convocazione della cabina di regia per il Cura Italia le abbiamo portate gia’ in veste di testi legislativi: per 10 giorni abbiamo ascoltato in piazza le richieste delle categorie piu’ colpite dalla crisi e abbiamo cercato di trasformare quella rabbia convogliandole in proposte di buon senso. Ora, e’ il monito della leader di Fratelli d’Italia, “si rischia di veleggiare verso un disastro” per evitare il quale suggerisce di inserire nel dl Ristori l’allargamento dei contributi previsti a tutte le attivita’ con calo di fatturato oltre il 33%” e che “gli ammortizzatori sociali valgano pure per i lavoratori autonomi”.