Covid: all’Italia 25 milioni di aiuti europei

L’Unione Europea ha riconosciuto all’Italia un rimborso di circa 25 milioni di euro a fronte delle spese sostenute per il trasporto di materiale medico-sanitari dall’estero. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile secondo il quale a beneficiare dei contributi, a fronte della rendicontazione delle spese relative al periodo aprile-luglio 2020, sono le Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto, il Commissario straordinario per l’emergenza e lo stesso Dipartimento. “Si tratta di una misura concreta a sostegno dello sforzo straordinario messo in campo dal nostro Paese, primo stato europeo ad aver affrontato l’emergenza gia’ dal mese di marzo 2020” sottolinea il Dipartimento. In particolare, i fondi assegnati all’Italia rientrano nel “Mobility Pack” cioe’ l’insieme di azioni dedicate a rimborsare le spese relative al trasporto di materiali sanitari, di personale medico e sanitario e dei pazienti all’interno dell’Ue e da paesi terzi verso l’Ue.

L’importo riconosciuto all’Italia rappresenta un quarto del budget complessivo dedicato alle voci di spesa per materiali sanitari, mentre sono in fase di rendicontazione le spese sostenute dal nostro Paese per le altre voci ricomprese nel Mobility Pack, cioe’ i trasferimenti di pazienti all’interno dell’Unione Europea e le spese di viaggio di team medico-sanitari internazionali. (ANSA).