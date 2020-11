Coronavirus, Cancelleri: “In arrivo proroga fogli rosa e pratiche auto”

Proroga dei fogli rosa e delle pratiche auto a 90 giorni dopo la fine della pandemia. Lo ha assicurato il viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri durante il convegno della Confarca (confederazione che rappresenta oltre 2500 titolari di autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza) che quest’anno si è svolto in modalità online per l’emergenza da Covid19. Sollecitato dal presidente della Confarca, Paolo Colangelo, Cancelleri ha assicurato che al ministero c’è “fortissima preoccupazione per tutti gli attori territoriali” e che si sta già lavorando affinché le scadenze di fogli rosa e di pratiche automobilistiche non diventino “un possibile, grande contenzioso che non ha precedenti”.