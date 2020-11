Coronavirus, a Siracusa esce di notte per spacciare: multato per inosservanza norme coprifuoco

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di SIRACUSA, nel corso di uno specifico servizio hanno denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacenti un siracusano residente a Carlentini classe 1989, panettiere, con precedenti di polizia. I militari hanno eseguito un servizio di osservazione in una nota zona di spaccio del capoluogo ed hanno notato il continuo via vai del soggetto, che si aggirava furtivamente tra i vari androni d’ingresso dei palazzi ubicati nella via.

I carabinieri sono quindi intervenuti e lo hanno bloccato, eseguendo una perquisizione all’esito della quale lo stesso è stato trovato in possesso della somma di euro 200 in piccolo taglio. Tale elemento ha fatto ritenere che i movimenti che l’uomo aveva fino a quel momento effettuato fossero quelli tipici di un’attività di spaccio e per tale motivo l’ispezione è stata estesa anche nei luoghi dove fino a poco prima si era aggirato. I carabinieri hanno così rinvenuto, nascosto in uno degli androni dei predetti palazzi, un cumulo di dosi di varie sostanze stupefacenti evidentemente pronte per lo spaccio: 36 dosi di hashish, per un totale di grammi 24 circa; 25 dosi di marijuana, per un totale di grammi 17 circa; 12 involucri di cocaina, per un totale di grammi 2,40 circa; 6 involucri di crack, per un totale di 1,30 circa.

Il 30enne è stato quindi denunciato poiché ritenuto essere l’effettivo possessore delle sostanze rinvenute ed inoltre, alla luce delle disposizioni dettate dal recente Dpcm relativo a ”misure urgenti per fronteggiare emergenza epidemiologica da Covid-19” è stato sanzionato in via amministrativa per essere uscito dalla propria abitazione in orario non consentito ed al di fuori del Comune di residenza.