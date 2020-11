Caltanissetta: Petitto chiede al Sindaco maggiori controlli sull’operato dell’ASP

La consigliera comunale Annalisa Petitto torna a parlare di sicurezza, prevenzione e controllo sull’operato dell’Asp di Caltanissetta.

E si rivolge alla cittadinanza con un video volutamente girato di fronte la sede di viale Luigi Monaco.

Tante le questioni che cerca di mettere alla luce: lo spopolamento del territorio, la fuga di personale qualificato, l’assenza di adeguate misure di sicurezza

“Lo sapete che l’ex Rsa adibita a reparto Covid ha solo 2 infermieri e 4 operatori socio sanitari per 28/30 ricoverati e non ha un’ambulanza dedicata”?

Esordisce nel suo messaggio.

“Faccio appello al vertice ASP per capire perché non bandisca concorsi a tempo indeterminato o determinato triennali per evitare che gli infermieri specializzati, senza alcuna alternativa, siano obbligati a presentare domande negli ospedali del Nord Italia”.

Questo, per la consigliera, produce un duplice fallimento: la mancanza di personale nelle strutture del nisseno e la fuga di tanti giovani che comporterà un ulteriore spopolamento del territorio.

E al sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, Annalisa Petitto chiede maggiore vigilanza sui livelli di assistenza ospedaliera dei malati, covid e no-covid.

“L’assenza di un’ambulanza dedicata, inoltre, crea un elevato rischio di contagio tra i pazienti che vengono trasportati”.

La consigliera ribadisce che “non c’è chiarezza” sul numero dei tamponi fatti lasciando incertezza e dubbi tra i cittadini.

In aggiunta, per rassicurare bambini, insegnanti, personale ATA e genitori Petitto chiede una sanificazione straordinaria di tutti gli istituti scolastici della città.