Bompensiere. Domenica dalle 14 si effettua lo screening di tamponi rapidi.

BOMPENSIERE. Si svolge domenica 29 novembre lo screening con tamponi rapidi anche a Bompensiere. Lo screening sarà effettuato nel cortile retrostante la scuola elementare “EDMONDO DE AMICIS”. Unica modalità prevista sarà quella in auto.

Non sarà possibile raggiungere il luogo a piedi e si dovrà entrare nel cortile con la macchina. I cittadini, inoltre devono rimanere per tutto il tempo delle operazioni dentro il veicolo. L’avvio dello screening è previsto alle 14,00 (quindici minuti prima si formerà la fila di macchine per entrare all’interno del cortile della scuola).

La COLONNA di macchine si formerà sulla via PASCOLI, dal locale PICCHIO ROSSO in direzione della SCUOLA ELEMENTARE e l’INGRESSO al cortile avverrà dal cancello vicino la POSTA. Sul retro della struttura verrà effettuato il tampone e successivamente le macchine usciranno dal secondo cancello della struttura. Per favorire lo svolgimento delle operazioni, PRIMA di raggiungere il luogo dello screening è NECESSARIO stampare e compilare il MODULO con il consenso informato.

Il modulo e ogni altra informazione può essere chiesta ai seguenti recapiti: Salvi 333/2970260, Sebastiano 328/7037315, Arturo 333/8999791, Rosina 338/7595811 e Totino 335/6989357.