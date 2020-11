Avviso di vendita – Tribunale di Caltanissetta – Beni mobili del fallimento n. 12/2017 R. Fall.

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA AVVISO DI VENDITA DEI BENI MOBILI DEL FALLIMENTO N. 12/2017 R. FALL.

L’Avv. Marco Vizzini, con studio in Caltanissetta, Via Libertà n. 114, nella qualità di Curatore del fallimento n. 12/2017 R. Fall., giusta autorizzazione alla vendita del Giudice Delegato del 12/02/2019, rende noto che in data 22 gennaio 2021 ore 12,00 presso il suo studio, avrà luogo la vendita dei seguenti beni mobili, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano:

LOTTO N. 1: – Autovettura BMW 520 D Gasolio, targata DF 513 YC, anno 2006, Km. 247.920 – Scooter PEGEOUT, targato DR 05027 Il prezzo a base d’asta è fissato complessivamente in Euro 1.710,00 (millesettecentodieci/00).

2 MODALITA’ E CONDIZIONI: 1) La vendita avverrà, sulla base del prezzo minimo sopra indicato; ai superiori importi andrà aggiunta l’IVA come per legge. 2) Le offerte di acquisto, IN BOLLO, dovranno essere presentate in busta chiusa, entro le ore 12,00 del giorno precedente la data fissata per la vendita, presso lo studio del Curatore Avv. Marco Vizzini; 3) L’offerta dovrà contenere: A) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio del soggetto offerente unitamente alla copia del documento di riconoscimento. Se l’offerente è una società o altro ente dovrà essere allegato idoneo certificato del registro delle imprese da cui risulti l’attuale vigenza della persona non fisica con enunciazione della spettanza dei poteri di rappresentanza legale; B) i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta; C) l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo sopra indicato a pena di inefficacia dell’offerta; 4) Le offerte di acquisto dovranno essere accompagnate dal deposito, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “FALLIMENTO 12/2017”, di una somma, a titolo di cauzione, pari al 10% del prezzo offerto per il lotto cui si intende partecipare; 5) In presenza di più offerte relative al medesimo lotto, il Curatore inviterà immediatamente gli offerenti presenti ad una gara sulla base del prezzo più alto tra quelli offerti con rilancio in aumento pari ad € 200,00. Il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. 6) L’aggiudicatario dovrà depositare il residuo prezzo, oltre oneri, diritti e spese di vendita detratto l’importo della cauzione entro 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione a mezzo di assegni circolari non trasferibili intestati a “FALLIMENTO 12/2017”.

In caso di inadempimento l’aggiudicatario sarà dichiarato decaduto e sarà pronunciata la perdita della cauzione versata a titolo di multa. 13) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese derivanti dalla vendita comprese quelle relative al passaggio di proprietà delle autovetture nonché quelle occorrenti per il prelievo dei beni dai luoghi in cui sono custoditi. Informazioni sul sito www.ilfattonisseno.it , www.astegiudiziarie.it e sul portale delle vendite pubbliche del ministero di Giustizia o presso il Curatore Avv. Marco Vizzini 0934/595069. Caltanissetta, lì 26 ottobre 2020 Il Curatore Avv. Marco Vizzini

