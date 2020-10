Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la proroga, per dodici mesi, dello stato di emergenza nel territorio dell’isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi che si sono verificati nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019.

Foto: archivio