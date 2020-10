Promozione. Il Cusn Città di Caltanissetta vince ancora e balza in testa alla classifica.

In Promozione vola il Cusn Città di Caltanissetta. La squadra del ds Antonio Emma ha superato in extremis 1-0 al Palmintelli il Supergiovane Castelbuono conquistando il primo posto in classifica in coabitazione con Mazarese e Kamarat, tutti a 10 punti.

La rete che ha dato il successo finale alla squadra di Alessio Sferrazza è arrivata al 91’ grazie ad un calcio di punizione dal limite che Alù ha piazzato con un autentico colpo da biliardo che ha finito la sua corsa alle spalle dell’estremo difensore castelbuonese.

Partita giocata a viso aperto con due squadre che hanno cercato da subito di conquistare i tre punti senza lesinare energie in campo. La partita ha visto le due formazioni creare diverse occasioni per passare in vantaggio. Padroni di casa più intraprendenti ma ospiti pronti a replicare pericolosamente.

La svolta nei minuti finali, in piena “Zona Cesarini” con il bomber Alù che ha segnato la quinta rete in campionato in 4 gare piazzando la sfera con un tiro la cui traiettoria s’è rivelata vincente. La MasterPro San Cataldo, che avrebbe dovuto giocare a Lascari in provincia di Palermo, non ha invece potuto farlo in quanto la gara è stata rinviata a data da destinarsi.