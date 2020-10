Mussomeli, Catania riconfermato sindaco: “Grazie ai miei concittadini, è un risultato storico”

Felice, stanco ma felice. Giuseppe Sebastiano Catania riconfermato sindaco di Mussomeli è consapevole della straordinarietà del risultato raggiunto e della passione che ha speso nella campagna elettorale. Già scrutinate il 70% delle schede, Catania ha il 71%.

Ad urne ancora “calde” lo abbiamo intercettato telefonicamente; ci ha raccontato le emozioni di questo momento: “Prima di tutto voglio ringraziare i miei concittadini per il risultato, i voti, l’affetto che mi hanno tributato: questo risultato, questa conferma è straordinaria. Rilevante anche sotto il profilo politico la vittoria con ‘Mussomeli crea’, contro avevo 3 ex sindaci e mezzo Governo regionale, Forza Italia e Diventerà Bellissima. Da quando è stata introdotta l’elezione diretta a Mussomeli, sono il primo ad essere riconfermato per un secondo mandato. Questo mi conferisce grande carica, aumenta il peso delle mie responsabilità ma sono pronto al … 110%”