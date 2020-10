Italia, disoccupato trova 35mila euro in un comodino e li consegna ai Carabinieri

Una vita in cui l’unica garanzia è il monolocale in cui vive, di proprietà del Comune. Per sbarcare il lunario lavoretti occasionali, nessuna occupazione stabile. Eppure quando un uomo di 59 anni di Vicenza ha trovato 35mila euro nascosti dietro il cassetto di un comodino che stava pulendo, non ha pensato di intascarseli per dare una svolta alla propria vita. Ha preferito consegnare il denaro ai Carabinieri

o sgombero – Un anno fa una famiglia gli aveva chiesto di sgomberare una casa e di consegnare mobili e suppellettili all’ecocentro, ma l’uomo aveva deciso di tenersi il comodino per arredare la sua casa. Mercoledì 14 ottobre la scoperta mentre puliva il mobile e la decisione di chiamare le forze dell’ordine. Oltre all’esempio di onestà, la storia rischia di avere un lieto fine a tutto tondo: l’uomo potrebbe avere diritto al denaro in quanto legittimo proprietario del comodino. Sono in corso verifiche per accertarlo.