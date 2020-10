Eccellenza. La Sancataldese ci crede sino alla fine. Decide Veneroso. Cus Palermo smentisce quarantena della sua squadra per Covid.

In Eccellenza, nel girone A, vola la Sancataldese del presidente Ivano La Cagnina (nella foto di Sancataldese Calcio Official). La squadra di Alessandro Settineri ha superato 1-0 il Parmonval nel big match di giornata attestandosi al secondo posto in classifica con 10 punti.

C’è voluto un gol di Veneroso nei minuti finali dell’incontro per riuscire a venire a capo della coriacea formazione palermitana. Una vittoria cercata e voluta da parte di una Sancataldese che ci ha creduto sino alla fine.

Nel frattempo, relativamente alla gara tra Cus Palermo-Nissa, valida per la quarta giornata del campionato d’Eccellenza, girone A, la partita verrà recuperata mercoledì 21 ottobre alle ore 15,30. La Nissa, tramite comunicato ha reso noto che “La società Cus Palermo ha smentito categoricamente la notizia circa la quarantena della propria squadra di calcio, causa Covid-19. I fatti sono diversi: un giovane atleta è in isolamento volontario precauzionale, non per propria positività, ma a causa della positività di un suo compagno di scuola. Quindi nulla che riguardi un atleta, utente, attività, quotidianeità del Centro Universitario Sportivo”.