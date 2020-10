Donato sanificatore ad ozono all’IIS “Sen. Angelo Di Rocco” dall’Associazione “Un Gesto per un Sorriso”.

CALTANISSETTA. Un sanificatore ad ozono per la sanificazione degli ambienti scolastici. È quello che l’associazione “Un Gesto per un Sorriso” ha donato all’Istituto professionale agrario “Livatino” sede coordinata dell’IIS “Sen. Angelo Di Rocco” di Caltanissetta.

Il sanificatore è stato consegnato dal presidente Michele Falzone nella sede centrale dell’Istituto a Caltanissetta alla dirigente scolastica, la prof. Giuseppina Terranova. Alla consegna erano presenti anche il vice preside, prof. Rino La Licata e la responsabile del gruppo H, prof. Liliana Munda. Un gesto lodevole, quello dell’Associazione sancataldese che s’è sempre contraddistinta per il suo impegno a 360 gradi a favore della comunità in termini di assistenza, beneficenza e solidarietà alle persone più bisognose, con particolare riguardo ai giovani.

<In questo periodo di emergenza Covid 19 – ha spiegato il presidente Michele Falzone – abbiamo inteso aiutare i ragazzi delle scuole sancataldesi e, grazie al contributo del 5 per mille ricevuto, abbiamo deciso di donare un macchinario per la sanificazione a ozono a tutte le scuole sancataldesi, compreso l’Istituto professionale dei servizi per l’agricoltura di San Cataldo>.

In precedenza, sanificatori sono stati donati dalla stessa Associazione anche al Liceo artistico “Filippo Juvara”, alle scuole medie “Carducci” e Balsamo” e ai due Circoli didattici. I dispositivi donati sono generatori di ozono da 20 mila Mg/h con timer digitale e certificazione Ce che consentono la sanificazione di ambienti con una superficie sino a 200 mq.

<Ringrazio l’Associazione “Un Gesto per un Sorriso” per questo dono – ha sottolineato la dirigente Giuseppina Terranova – esprimo tutto il mio compiacimento per questa iniziativa di grande sensibilità nei confronti dei nostri alunni e della nostra scuola in un momento non facile come quello che si sta affrontando per l’emergenza Covid; sapremo farne buon uso in termini di prevenzione a garanzia della salute di quanti operano giornalmente negli ambienti scolastici>.