Covid: studenti positivi, 59 docenti in quarantena in Molise

Cinquantanove docenti in quarantena all’Istituto Omnicomprensivo ‘Giordano’ di Venafro (Isernia): la dirigente scolastica ha attivato la didattica a distanza per tutte le classi fino al 24 ottobre prossimo. La decisone di Carmela Concilio e’ di ordine organizzativo, poiche’ le numerose assenze non consentono di garantire la copertura di tutte le ore scolastiche per la didattica in presenza. I docenti stanno osservando la quarantena disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asrem in seguito alla positivita’ al Covid-19 riscontrata per alcuni studenti.