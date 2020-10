“Cominceremo a pensare a misure restrittive quando i numeri ce lo diranno, al momento non ci siamo ma cominciamo a essere in apprensione, oggi abbiamo avuto 562 nuovi positivi in Sicilia. Non siamo in condizioni di emergenza ma ci stiamo avvicinando” Cosi’ il governatore della Sicilia Nello Musumeci intervenuto a Tgcom24.