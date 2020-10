Covid, “Il Piemonte chiamò”: l’esercito monta tendoni all’ingresso degli ospedali

La Regione Piemonte ha chiesto aiuto all’esercito per fronteggiare la seconda ondata Covid negli ospedali. E la risposta non si è fatta attendere. In tempi record sono stati montati due tendoni all’ingresso dell’ospedale di Rivoli (Torino). Si tratta di tende “più grandi di quelle predisposte la scorsa primavera. Sono state allestite nello spazio che precede l’ingresso del pronto soccorso e saranno collegate fra loro”, si legge in una nota pubblicata dall’Asl To3 e ripresa dall’Esercito sulle sue pagine social. L’obiettivo è alleggerire la pressione sul pronto soccorso.

“La prima tenda è adibita come punto di pre-triage; servirà a facilitare ulteriormente le procedure di accesso e a dividere meglio i flussi fra pazienti Covid e non Covid che arrivano in ambulanza. La seconda tenda sarà adibita a sala d’attesa”, è la spiegazione. (Fonte tgcom24.mediaset.it)