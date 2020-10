Coronavirus: in Sicilia eseguiti a ottobre 39.051 tamponi. Nell’Isola pronte 1,5 milioni di dosi vaccino anti influenzale, a Caltanissetta 54.550

Coronavirus: in Sicilia eseguiti a ottobre 39.051 tamponi Dall’inizio dell’emergenza sanitaria ne sono stati fatti 529.533 (ANSA) – PALERMO, 08 OTT – In Sicilia nei primi otto giorni di ottobre sono stati eseguiti 39.051 tamponi, con una media giornaliera di 5.579. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus ne sono stati fatti 529.533. I dati sono del dipartimento attivita’ sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana. I tamponi vengono eseguiti dalle nove aziende sanitarie siciliane, negli ospedali e a pagamento nei laboratori d’analisi convenzionati, mentre le cliniche effettuano i tamponi rapidi. Nel frattempo dallo scorso 5 ottobre, come nel resto d’Italia, e’ scattata anche in Sicilia la campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale. Nell’Isola pronte 1,5 milioni di dosi vaccino anti influenzale acquistate dalla Regione Siciliana, che per la campagna 2020, ha fatto l’appalto unico regionale. Sono oltre il 60 per cento in piu’ rispetto all’anno scorso: a Palermo, 360mila, a Trapani 215 mila, ad Agrigento 114.600, ad Enna 38mila, a Caltanissetta 54.550, a Messina 233.500, a Catania 269mila, a Siracusa 124mila e a Ragusa, infine, 92mila. Molte le novita’ introdotte dall’assessorato regionale alla Salute per la realizzazione della campagna. Rispetto alle stagioni precedenti la vaccinazione oltre ad essere raccomandata ai soggetti a rischio – tra cui pazienti cronici come cardiopatici, diabetici, ipertesi, broncopatici e donne in gravidanza -, sara’ estesa anche agli adulti sani in buone condizioni di salute che hanno compiuto almeno 60 anni, invece l’anno scorso era 65; a tutti i bambini con eta’ superiore a 6 mesi che frequentino comunita’; ai familiari dei bambini con meno di 6 anni; e, naturalmente, agli operatori sanitari e agli operatori di pubblica utilita’. A tutte queste categorie la vaccinazione verra’ offerta in forma attiva e gratuita. L’anno scorso l’adesione alla campagna ha fatto registrare un incremento complessivo del 15% rispetto al 2018. (ANSA).