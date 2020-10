Coronavirus, focolaio nell’agrigentino: anziana muore in ospedale

E’ morta nella notte nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, nell’agrigentino, un’anziana di Sambuca di Sicilia che era risultata positiva al tampone e le cui condizioni si erano aggravate dopo il contagio. La donna, ultraottantenne, prima del ricovero a Sciacca era ospite di un alloggio per anziani dove nei giorni successivi e’ emerso anche un altro contagio.

Due giorni fa era morto anche un novantanne, risultato poi contagiato al Covid 19, anche lui nella casa di riposo. Ospiti e dipendenti sanitari della struttura sono da due giorni in quarantena. Ieri il Sindaco di Sambuca, Leo Ciaccio, ha firmato un’ordinanza di chiusura di scuole e uffici pubblici per tre giorni per effettuare un intervento di sanificazione. Annullate anche tutte le manifestazioni pubbliche in programma, gare sportive comprese. Nel borgo belicino da alcuni giorni il Comune mette a disposizione test del tampone gratuiti per i commercianti.