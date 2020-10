Coronavirus. Caltanissetta, 25 positivi nelle ultime 24 ore, 3 sono del capoluogo e ben 10 di Resuttano

Sono 11 i nuovi decessi da coronavirus in Sicilia. I nuovi casi sono 562 su un totale di 7.850, secondo quanto riferisce la Protezione civile. I nuovi tamponi effettuati sono stati 7.412. Le persone in terapia intensiva sono in tutto 83.

In provincia di Caltanissetta, come da comunicazione dekka direzione generale dell’Asp, i positivi nelle ultime 24 ore sono 25 pazienti : 4 di Gela, 3 di Caltanissetta, 1 di Marianopoli, 5 di Niscemi e 10 di Resuttano tutti in isolamento domiciliare. Riscontro di un ulteriore paziente di Gela ricoverato fuori provincia. Guariti 5 pazienti: 3 di Gela, 1 di Caltanissetta e 1 di Niscemi.