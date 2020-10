Caltanissetta, coronavirus: dipendente positivo, chiuso ristorante cinese in via Guastaferro

Un dipendente di un noto ristorante cinese in via Guastaferro a Caltanissetta è risultato positivo al coronavirus; il locale in cui lavorava è stato chiuso. Domenica sera, 11 ottobre, la Polizia Municipale è intervenuta nel locale per dare esecuzione al provvedimento d’urgenza emesso dall’Asp. Il locale resterà chiuso fino al completamento dell’indagine epidemiologica. Il resto dei dipendenti restera’ in isolamento fino al risultato dei tamponi.