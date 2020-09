Sale il numero di persone positive al Covid 19 in Italia (+203 rispetto a ieri). Scende il numero dei decessi.

E’ ancora in salita il numero di persone contagiate in Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, i nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore sono stati 1.851. Dunque, rispetto ai 1648 di ieri, ci sono stati ben 203 casi in più. C’è anche da dire che questo dato va letto in rapporto al numero di tamponi esitati.

Nelle ultime 24 ore infatti sono stati ben 105.564, dunque, 15 mila in più rispetto a ieri.

Il numero complessivo delle persone positive al Covid da quando è scoppiata la pandemia ammonta a 314.861 di cui 227.704 guariti. Rispetto a ieri, quando i decessi erano stati 24, stavolta sono stati 19 (-5). Il totale di persone decedute è oggi aggiornato a 35.894.

Attualmente le persone positive al Covid in Italia è di 51.263. di cui 3047 ricoverati, e 280 in terapia intensiva, mentre le persone in quarantena a casa sono 47.936 persone.