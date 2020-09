Nelle ultime 24 ore in Sicilia 96 nuovi casi di positività al Covid.

Sulla base del report del Ministero della Salute infatti nelle ultime 24 ore si è passati dalle 91 persone positive di ieri alle 96 di oggi, di cui 2 migranti. Il numero dei tamponi, per altro, è stato di 5500, 400 meno rispetto alla giornata di ieri.

Con i nuovi casi, il numero delle persone attualmente positive nell’Isola è arrivato a quota duemila attestandosi a 2043. Di questi, 1.856 sono al momento in quarantena a casa, 173 ricoverati e 14 in Terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia, i casi di positività al Covid in Sicilia sono stati 5569, di cui 3.231 guariti, 2043 ancora positivi. Fortunatamente fermo il numero dei decessi a 295.

La distribuzione dei casi vede oggi la provincia di Palermo con 26 casi, Trapani con 24, 15 in quella di Catania, 9 in quella di Siracusa, 8 in quella di Messina, 8 in quella di Agrigento, 4 in quella di Ragusa, 2 in quella di Enna.