A Palermo tre ospiti della Missione Speranza e Carità di Frà Biagio Conte positivi al Covid 19 e ricoverati.

Il Covid 19 non ha risparmiato nemmeno la Missione Speranza e Carità di Biagio Conte che si trova in via Decollati.

Qui tre ospiti stranieri sono risultati positivi. Le tre persone risultate positive sono state ricoverate all’Ospedale Cervello con polmonite. In queste ore, alla luce dei tre ricoveri, nella Missione si teme che possa registrarsi un focolaio anche perché nella struttura risiedono non meno di 700 persone.

C’è da dire che l’Asp di Palermo si è subito messa in moto al fine di rintracciare quanti sono stato a contatto con i tre ospiti della Missione Speranza e Carità di Fra Biagio Conte.

Nelle prossime ore, dopo l’indagine epidemiologica, dovrebbe partire la campagna di tamponi per quanti sono stati a contatto con loro e la sanificazione degli ambienti nei quali i tre ospiti della missione dormivano.