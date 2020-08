Migranti: Musumeci, allo scadere mezzanotte attivero’ prefetture = (AGI)- Roma, 24 ago. – “A mezzanotte scade il termine della mia ordinanza, cosa accadra’? Se lo Stato dovesse dirmi 48 ore non bastano e chiede una settimana va benissimo. Ma io non posso far finta di niente”. Cosi’ il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, nel corso della trasmissione Stasera Italia su Rete 4. “Dopo la mezzanotte ci penseranno le prefetture ad eseguire la mia ordinanza, come hanno fatto con le due precedenti ordinanze, ci penseranno le prefetture attivando le forze dell’ordine – ha spiegato Musumeci – se ricevessero una telefonatina da Roma per dire: non eseguire l’ordinanza di Musumeci, saremo difronte a una vera e propria omissione d’atti d’ufficio.

E non resterebbe che rivolgermi alla magistratura, a meno che’ entro mezzanotte il Governo non voglia impugnare la mia ordinanza e a quel punto andremo davanti alla magistratura amministrativa e ognuno fara’ valere le proprie ragioni. Io credo di stare solo compiendo il mio dovere come soggetto attuatore per l’emergenza Covid 19, niente di piu’, anzi mi scandalizza che nessuno lo abbia sottolineato prima”.