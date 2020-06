Sky TG24, 4° episodio di Red Zones del nisseno Luca Vullo: tra gli ospiti Inzaghi e Soldini

Tra i tanti aspetti della vita che il lockdown ha messo in discussione c’è certamente lo sport: lo sport ai massimi livelli, il campionato di calcio, ma anche quello che pratichiamo in palestra per tenerci in forma e soprattutto lo sport come tassello fondamentale della nostra società. Ed è proprio questo invito a intravedere nello sport qualcosa di più profondo, che si leva tra le righe di “RESALIO”, il 4° episodio di “Red Zones”, il documentario realizzato da Luca Vullo ed Emanuele Galloni, con la regia di Luca Vullo e coprodotta da Ondemotive Productions Ltd & Videoplugger Ltd. A ricordarcelo sono Filippo Inzaghi, Giovanni Soldini, Max Sirena, Giusy Versace, ma anche gestori di centri sportivi e palestre che da oggi accettano nuove sfide e compiono scelte cruciali, nonostante la paura di perdere e il clima di incertezza.

Il suggerimento corale a prendere tutti il meglio dall’insegnamento che lo sport può dare come veicolo di cultura valoriale, al quale aggrapparci nei momenti di difficoltà, come quello che stiamo vivendo. Accanto agli sportivi, un caleidoscopico coro di voci di lavoratori, manager e protagonisti dei settori più esposti, volti noti e personaggi comuni: Michele Riondino, Anna Pettinelli, Milton Fernández e tanti altri. Tutti concordi sulla direzione da prendere per una ripartenza che sia duratura e sostenibile: La resilienza come unica opportunità di sopravvivenza nella relazione tra economia e società. Interamente realizzata da casa durante la quarantena, la prima docu-serie italiana sulla pandemia, offre uno sguardo trasversale, che partendo dall’Italia ed estendendosi in altri paesi europei, passa dai bambini agli anziani, dai volti noti ai personaggi comuni, con l’intento di osservare il fenomeno attraverso gli occhi della gente, intenta a contenere la peggiore crisi globale degli ultimi tempi.

Un’istantanea sulle conseguenze psicologiche ed emotive post-Covid, ma anche una lente d’ingrandimento su come il lockdown abbia ridisegnato le nostre abitudini: dalla scuola, al divertimento, fino al mondo del lavoro. Questo e tanto altro con RED ZONES, in onda domenica 14 giugno su SkyTG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del DTT) e disponibile skytg24.it oppure on demand su Sky. Tra gli intervistati: Giovanni Soldini, Filippo Inzaghi, Max Sirena, Giusy Versace, Anna Pettinelli, Milton Fernández, Michele Riondino

UNA COPRODUZIONE: Ondemotive Productions Ltd & Videoplugger Ltd IDEAZIONE, REGIA E MONTAGGIO: Luca Vullo PRODOTTO DA: Luca Vullo e Emanuele Galloni ANIMAZIONI GRAFICHE: Roberto Gallà TEMA ORIGINALE: Giuseppe Vasapolli MUSICHE: Giuseppe Vasapolli, Libero Reina, Nino Errera COLOR CORRECTION: Sebastiano Saro Greco POST-PRODUZIONE AUDIO: Diego Schiavo SEGRETARIA DI PRODUZIONE: Liana Vullo GRAFICHE: Paola Selene Fiorino