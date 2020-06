Effetto Covid sui mutui: in difficoltà il 38% di famiglie e lavoratori.

Il 38% delle persone con un mutuo hanno avuto difficoltà a pagare la rata del mese di aprile nel periodo di emergenza Covid 19. Lo rivela un’indagine effettuata dalla Banca d’Italia.

Nello studio è stato anche rilevato che come numerose famiglie abbiano messo da parte risparmi sufficienti a pagare al massimo tre rate del mutuo in caso di prolungata emergenza lavorativa. Il dato generale del 38% è stato estrapolato da un campione di circa 3mila individui intervistati.

C’è da dire che la percentuale di coloro che attualmente sono in difficoltà nel pagare le rate del mutuo sale nel momento in cui si parla di lavoratori autonomi e di impiegati del settore del commercio e della ristorazione. Nel caso dei lavoratori autonomi la percentuale di coloro che non riescono a pagare le rate del mutuo attesta al 52%, mentre sale al 64% per gli impiegati nei settori del commercio e della ristorazione.