Arrestato nel messinese maestro di judo per aver abusato sessualmente di 3 sue allieve.

Avrebbe abusato sessualmente di tre sue allieve atlete nel corso di allenamenti di judo. E’ quanto sostiene l’accusa contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare con la quale un maestro di judo di 63 anni è stato denunciato per violenza sessuale ed esercizio abusivo di una professione. Ad eseguire l’ordinanza emessa da parte del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sono stati i carabinieri della compagnia di Milazzo in provincia di Messina. Sulla base dell’ordinanza, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

A denunciarlo è stata una sua allieva. C’è però da dire che, secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe indirizzato le proprie attenzioni morbose non solo nei confronti dell’allieva che lo ha poi denunciato, ma anche di altre due sue allieve. In particolare, durante gli allenamenti il maestro di judo avrebbe rivolto le sue attenzioni anche su altre due giovanissime che sarebbero state costrette, anche loro, a subire abusi sessuali. L’uomo è stato anche denunciato per esercizio abusivo di una professione in quanto, secondo gli inquirenti, avrebbe anche praticato massaggi decontratturanti come pretesto per compiere gli abusi sessuali, commettendo il reato di esercizio abusivo dell’attività di fisioterapista.