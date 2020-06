Adozione a distanza di mucche a distanza con formaggio e burro a casa.

Adotta una mucca a distanza. E’ la singolare iniziativa promossa dalla Cooperativa Peralba Costalta, in provincia in Belluno. L’iniziativa è stata lanciata in queste settimane di emergenza coronavirus. La cooperativa raccoglie piccoli produttori e alleva una quarantina di vacche per le quali è possibile l’adozione a distanza.

In pratica, nel sito web della cooperativa, www.adottaunamuccacostalta.it, si può scegliere il bovino da adottare direttamente on line, si paga una somma e, ogni mese, si ricevono formaggi e burro in cambio. Un progetto senza precedenti che si chiama “Adotta una Mucca di Costalta” ed è anche una maniera concreta per aiutare con la formula dell’adozione a distanza, chi vive e lavora in montagna.

L’adozione per un mese costa 39 euro, per sei mesi 209, per un anno 409 euro. E si può anche regalare l’adozione a un’altra persona. In cambio del sostegno alla cooperativa, che ha sede a San Pietro di Cadore in provincia di Belluno, i genitori adottivi ricevono ogni mese mezzo chilo di burro, un chilo di formaggio Latteria e una caciotta.

In questo modo non solo è possibile crearsi una piccola fattoria a distanza, ma è possibile anche usufruire dei prodotti e contribuire al sostegno della cooperativa bellunese che alleva le mucche che vengono poi adottate a distanza.