Il cane attende da tre mesi il padrone morto di Covid 19.

Il vecchio detto che il cane è il miglior amico dell’uomo non è certo abusato, specie quando ci si trova di fronte a storie come quelle che arrivano addirittura da Wuhan, la città della Cina nella quale, per prima, è scoppiata la pandemia da Covid 19.

Qui un cane attende da tre mesi che torni il suo padrone che, tuttavia, nel frattempo, è morto di Covid 19. Lui, tuttavia, è rimasto lo stesso ad aspettarlo in questo arco di tempo. Un’attesa lunga quanto emozionante, quella del cagnolino che, per tre mesi, ha atteso in una struttura sanitaria a Taikang il ritorno del suo proprietario. Ma lui non sapeva che, nel frattempo, il suo padrone era morto.

Un caso che, tuttavia, ha commosso medici e infermieri dell’ospedale. Al punto che una donna che gestisce il supermercato nell’edificio ha tentato, senza successo, di allontanare il cucciolo. Fallito questo tentativo, la stessa donna ha deciso di prendersene cura temporaneamente.

Lui, il cane, che nel frattempo è stato chiamato dalla donna Xiao Bao, nonostante da tre mesi attenda l’arrivo di qualcuno che non verrà più, continua ad essere sempre lì, fedele, ad attendere quel suo padrone, quel suo grande amico per il quale val la pena di essere fedeli sino in fondo ed oltre ogni limite. (foto Ansa).