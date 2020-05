Covid 19, Nelle Filippine anche i gatti rispettano il distanziamento sociale.

Oltre a quella per le scatole, i gatti hanno un’altra passione segreta: quella per i cerchi e gli spazi delimitati per terra. Se ne sono accorti nelle Filippine dove i gatti randagi fanno la coda per occupare i cerchi disegnati per terra vicino ai banchi del mercato tracciati per mantenere il distanziamento sociale. A sostenerlo è LaZampa.it.

Nelle Filippine, pertanto, non solo gli uomini ma anche i gatti rispettano il distanziamento sociale imposto a seguito dell’emergenza del Covid 19. Ai gatti, infatti, pare piaccia sedersi proprio all’interno dei cerchi. Nel mercato di Quezon City i cerchi tracciati per il distanziamento delle persone, sono stati così utilizzati per distanziamento degli stessi gatti che, vedendo in un cerchio disegnato per terra uno spazio delimitato sicuro, vi si siedono.

In tal modo, in un periodo di emergenza come quello legato al Covid 19, nelle Filippine anche i gatti, al pari delle persone, è proprio il caso di dire che agiscono in modo socialmente responsabile.