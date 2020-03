Sommatino. Sospesi tributi comunali sino al 31 maggio.

SOMMATINO: Il sindaco Elisa Carbone ha annunciato che, per venire incontro a tutti i cittadini che stanno affrontando questa emergenza economica oltre che sanitaria, la sospensione di ogni attività rispetto ai tributi locali, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, in particolare in relazione alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso. Considerato altresì che nel D.L. sopra indicato il legislatore fa riferimento alla sospensione della riscossione dei tributi senza distinzione tra spontanea e coattiva si ritengono anche sospese le riscossioni dei tributi per il periodo summenzionato. Inoltre, il termine per la determinazione delle tariffe della Tari è stato differito al prossimo 30 giugno 2020. Ciò significa che le rate potranno essere inviate per il pagamento solo successive a questo termine. L’amministrazione comunale ha anche confermato che sono allo studio altre misure per congelare anche altri tributi comunali come la Tosap. Il termine per il pagamento dell’Imu, attualmente fissato per il 16 giugno 2020, è stabilito dalla normativa nazionale alla quale si rimanda per ulteriori disposizioni.