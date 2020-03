San Cataldo. “Nessun danno alle carrozzerie delle auto per concentrazione di cloro”.

SAN CATALDO. La concentrazione di cloro nei prodotti usati per la sanificazione potrebbe danneggiare la carrozzeria delle auto? E’ l’interrogativo che in tanti si sono posti in Città. Un interrogativo al quale è stata la stessa commissione straordinaria, nella sua pagina ufficiale di facebook a rispondere. “In merito agli interrogativi circa eventuali danni alla carrozzeria delle auto, si comunica che: “La concentrazione di cloro é quella prevista dalle autorità sanitarie ed é efficace sul virus ma innocua per il resto. Concentrazione allo 0,1%”. (foto dal web).