Didattica a distanza: morto docente mentre stava tenendo lezione in video conferenza ai suoi alunni.

Stava tenendo una lezione in videoconferenza nell’ambito dell’attività di didattica a distanza, ma è morto proprio mentre stava facendo lezione ai suoi alunni. E’ successo ad un docente di 58 anni originario di Sant’Elpidio a Mare. L’uomo stava illustrando in video conferenza un argomento della propria disciplina quando, improvvisamente, ha interrotto la propria lezione. Un’interruzione che ai suoi alunni era sembrata momentanea ma che tale non è stata. Al punto che gli stessi alunni, vedendo che il docente non faceva più ritorno alla sua postazione, hanno dato l’allarme. Il docente, a quanto pare, sarebbe stato stroncato da un infarto.