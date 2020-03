Coronavirus, agente scorta Salvini positivo Segretario lega “sta bene”, per lui “non disposto isolamento”

Un poliziotto della scorta di Matteo Salvini è risultato positivo al coronavirus. Lo confermano fonti della Lega, che precisano come si tratti di un agente della scorta della seconda auto, quella che accompagna la vettura dell’ex ministro, e che dunque non viaggiava nella stessa macchina del segretario leghista. Le stesse fonti precisano che il segretario “sta bene” e “non ha dovuto nemmeno eseguire il tampone”. Di conseguenza, assicurano le stesse fonti, non è stata disposta alcuna misura di isolamento per il segretario della Lega.