Caltanissetta, sospensione mercatino settimanale. Si apre spiraglio: “Suddividere ambulanti in zone differenti”. Sindaco: “Valuteremo”

CALTANISSETTA – Argomento “caldo” quello legato alla sospensione del mercatino settimanale di Caltanissetta che si svolge ogni sabato in via Ferdinando I. La decisione del primo cittadino del capoluogo nisseno è stata “determinata” dall’entrata in vigore del Dpcm del 4 marzo per contenere l’emergenza Coronavirus in Italia: una norma vieta “per trenta giorni i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

La sospensione del mercatino fino al 3 aprile incide duramente su molti lavoratori, sul loro reddito e sulle prospettive di vita delle loro attività di ambulanti. Non secondaria inoltre, la questione di aver momentaneamente “tagliato” un servizio a cui attingevano tanti nisseni.

Amministrazione e Giunta, sempre vicini alle eigenze di imprenditori e commarcianti, già sono al lavoro per valutare situazioni alternative e che possano aprire uno spiraglio. In tale logica, stamani, il Sindaco Gambino si è recato in via Ferdinando I per partecipare ad una riunione con gli operatori del settore.

Un incontro proficuo, concreto e propositivo. Una scambio di opinioni per cercare di conciliare interessi che possono apparire contrastanti, economia e salute pubblica.

Tra le proposte che presentano un alto grado di fattibilità quella si “spezzare” il mercatino settimanale in mini settori e suddividere gruppi di venditori in diverse zone della città.

Gambino ha lasciato la porta aperta: “E’ una proposta che trovo interessante, valida e forse anche fattibile. Sarà all’ordine del giorno nella riunione che svolgeremo con il Suap e la Polizia Municipale, lunedì 9 marzo in sala gialla a Palazzo del Carmine”.