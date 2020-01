SAN CATALDO. Solidarietà, riuso ed economia circolare: tutto questo è Giocattoli in MoVimento, l’iniziativa del locale MoVimento 5 Stelle pensata per promuovere lo scambio dei doni in maniera solidale ed ecologica nelle festività natalizie. In particolare, il prossimo 5 e 6 gennaio, portando due giocattoli o due libri per bambini usati e in buono stato al gazebo del M5S, sarà possibile riceverne uno in cambio. In questo modo, come hanno spiegato gli organizzatori, sarà possibile raccogliere giocattoli per le strutture che lavorano a sostegno dell’infanzia come reparti pediatrici, case famiglia o asili pubblici. Chiunque intende partecipare può farlo portando i propri giocattoli usati al gazebo del M5S. Giocattoli in MoVimento innesca un meccanismo virtuoso che tutela l’ambiente e sostiene i meno fortunati, sensibilizzando i più piccoli al dono e al riuso.