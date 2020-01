CALTANISSETTA – Si è insediato, giovedì 9 gennaio, il neo commissario straordinario del Libero Consorzio di Caltanissetta Duilio Alongi.

L’ingegnere Duilio Alongi è stato ricevuto dal suo predecessore, il Soprintendente di Catania, la dott.ssa Rosalba Panvini, dal Segretario Generale il dott. Eugenio Alessi e da diversi funzionari del Libero Consorzio.

”Mi adopererò fin da subito- a parlare è l’ing. Alongi- in sinergia con la deputazione regionale e nazionale, con gli Enti locali ed in sinergia con gli Uffici periferici regionali, a cercare e trovare le condizioni per migliorare questa provincia in ogni settore di competenza del libero Consorzio della provincia di Caltanissetta. Il Presidente della Regione- continua il neo Commissario- ha voluto affidarmi il compito di dirigere questo Ente fino alle Elezioni e spero di poterlo fare con abnegazione, entusiasmo e buona volontà. Metterò a disposizione della ex Provincia le mie esperienze pregresse e mi auguro di essere all’altezza del compito affidatomi” conclude l’ing. Alongi.

A passaggio di consegne effettuate il neo commissario si è intrattenuto con i presenti per programmare i primi incontri e le imminenti scadenze.