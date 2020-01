Il nome della giovane Chiara Giuffrida figura tra le partecipanti alla festa che sarebbe stata organizzata per allietare i calciatori della squadra inglese

La notizia “sganciata” da Dagospia è stata ripresa da numerosi quotidiani e siti online, anche inglesi. E tra i nomi che girano attorno ad un allegro festino organizzato per i giocatori del Manchester City, ci sarebbe anche quello della catanese Chiara Giuffrida, modella e conduttrice ventenne di Sportitalia Tv, che partecipò a Miss Italia nel 2015 vincendo la fascia di Miss Eleganza. La giovane avrebbe preso parte, insieme ad altre modelle ed influencer, tra italiane e straniere, al festino per allietare i giocatori del Manchester, dopo la vittoria di questi ultimi per 6 a 1 sull’Aston Villa, a Birmingham. Così come riporta Dagospia, le ragazze sarebbero partite da Milano, su invito di due pr milanesi, alloggiate, tra tanti comfort, al ”Mere Golf Resort & Spa” e poi trasferite in pullman nel luogo della festa privata. The Sun va oltre e pubblica anche un video realizzato da una delle ragazze, in cui si vedono due di loro mentre in una camera d’albergo, stappano bottiglie di champagne tra carrelli e vassoi ricolmi di cibo. Sempre The Sun pubblica le foto di Chiara, in pieno giorno, dinnanzi all’hotel. Va detto però che nessuno pubblica foto o video delle ragazze insieme ai calciatori.

Chiara Giuffrida studia Linguaggi dei Media alla Cattolica di Milano ma punta ad una carriera televisiva, probabilmente nel mondo dello sport sulla scia della collega più illustre, Diletta Leotta, che come lei è partita da Catania. (Fonte lasicilia.it)