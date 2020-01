CALTANISSETTA – Emessa la delibera che sospende l’aumento della Tari per il 2020 là Con il nuovo atto la Giunta affida il mandato agli uffici a predisporre il Pef E alla fine, la tanto attesa delibera con cui si doveva procedere alla sospensione del provvedimento di fine anno – con il quale era stato decretato l’aumento della Tari per il 2020 – ha… visto la luce. Erano stati in molti, infatti, a sollecitare il nuovo provvedimento che desse ufficialità a quanto detto martedì sera dal sindaco Roberto Gambino, quasi per avere una prova inconfutabile che l’annuncio della revoca del precedente atto non fosse stato dettato da motivi contingenti per placare l’ira dei cittadini. La delibera di Giunta reca la data del 15 gennaio, cioè del giorno dopo l’assemblea tenuta nel centro “Abbate”. Con essa si sospende l’esecuzione delle deliberazioni di Giunta comunale n. 171 e n. 172 del 31 dicembre 2019 aventi per oggetto, rispettivamente, “Piano finanziario relativo alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani nel 2020” e “Tassa sui rifiuti, determinazione delle tariffe per l’anno 2020 – proposta al Consiglio”. Con lo stesso provvedimento si dà mandato alle Direzioni competenti di provvedere, nelle more della definizione del nuovo Piano economico finanziario (“Pef”) al ritiro delle proposte di deliberazioni già inoltrate alla presidenza del Consiglio, a predisporre eventuali emendamenti tecnici alla proposta di bilancio 2020/2022 n. 3 dell’8 gennaio (pure già inoltrata alla presidenza del Consiglio), a predisporre con urgenza il nuovo “Pef” in base alle direttive dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (“Arera”) e le conseguenti tariffe “Tari”. «In questo modo – viene specificato anche nel provvedimento – l’iter relativo del bilancio di previsione 2020/2022 non è inficiato dalla propedeutica adozione delle nuove tariffe» per la cui rielaborazione verrà subito aperto un “tavolo” al quale saranno chiamati a partecipare i rappresentanti dei Comitati di quartiere e di altre associazioni cittadine. (di Lino Lacagnina, fonte La Sicilia)