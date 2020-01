oggi una Commissione Trasparenza fiume, in cui il Presidente Bruzzaniti unitamente ai consiglieri Mannella, Adornetto, Falcone, Mazza, Aiello e D’oro, hanno voluto urgentemente incontrare l’assessore con delega all’ambiente Marcello Frangiamone, per affrontare la vicenda relativa all’aumento della Tari del 25% proposto dall’ amministrazione Gambino. CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Si é tenuta

Si é discusso di un servizio di raccolta dei rifiuti non ottimale, di una raccolta porta a porta che lascia a desiderare, di evasione e di interminabili attese all’ufficio tributi ed in ultimo, non per importanza, dell’inverosimile paradosso in cui i cittadini si trovano oggi , ovvero: più aumenta la quantità di differenziata più alto é il costo a carico dei cittadini…un’assurdita!!!

Animato e costruttivo é stato il dibattito, in cui l’assessore ha provato a far valere le ragioni legate all’aumento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed i consiglieri presenti, quasi all’unisono, hanno provato, in tutti i modi, a far ragionare l’amministrazione, ribadendo all’assessore che, in un periodo di grave difficoltà economica per le famiglie nissene, la politica non si può limitare al semplicissimo ruolo di “ragioniere” della cittadinanza, ma deve, obbligatoriamente, trovare soluzioni alternative affinché i nostri cittadini non debbano trovarsi a pagare sempre più tasse.

Praticamente unanime (ad esclusione del solo capogruppo 5 stelle) il grido della Commissione Trasparenza: RITIRO IMMEDIATO DELLA DELIBERA DI GIUNTA relativa all’aumento della Tari, proposta dall’amministrazione Gambino, dando allo stesso assessore Frangiamone, la disponibilità a sedersi attorno ad un tavolo, al fine di trovare diverse dal mettere le mani nelle tasche dei cittadini nisseni.