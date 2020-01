Un venditore ambulante è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto guidata da un giovane di Licata (Agrigento). L’episodio sarebbe avvenuto al culmine di una furiosa lite e la vittima si trova ricoverata in condizioni disperate all’ospedale di Caltanissetta. Sulla vicenda indagano i carabinieri. “I termini della questione non sono chiari, perciò non ci sentiamo di sbilanciarci, né di dare giudizi definitivi – dicono il sindaco di Licata, Pino Galanti, e il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Russotto -. Però se fosse vero quanto si apprende, l’intera comunità licatese sarebbe chiamata a reagire, manifestando solidarietà alla famiglia del ferito”. Il primo cittadino si dice pronto a porre in essere “con gli strumenti di previdenza sociale di cui dispone il Comune, ogni possibile azione di sostegno alla famiglia del venditore ambulante”. “E’ in momenti difficili come questo – concludono Galanti e Russotto – che si vede l’unità, la compattezza, di una comunità che non ha mai rinunciato ai valori della solidarietà, del sostegno ai più deboli”.